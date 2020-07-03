Зеленський поговорив з прем'єром Італії про Марківа і відновлення польотів

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте в п’ятницю обговорив справу нацгвардійця Віталія Марківа та відновлення авіаперельотів між країнами.

Про це поінформували у пресслужбі офісу президента, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський сказав Конте, що сподівається на справедливе рішення італійського суду щодо Віталія Марківа та його якнайшвидше повернення в Україну.

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Окрема увага була приділена безпековій ситуації на сході України. Зеленський констатував слабкий прогрес у виконанні домовленостей Паризького саміту в Нормандському форматі і подякував Італії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент нагадав про запрошення Джузеппе Конте до України. Прем’єр Італії висловив сподівання, що цей візит може відбутися до кінця поточного року.

Вони також висловили сподівання на відновлення регулярного авіасполучення між двома державами вже найближчим часом. "Прем’єр-міністр Італії наголосив, що дуже цінує українських туристів.

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Крім того, сторони сподіваються на швидке відновлення економічних зв’язків", - заявили у пресслужбі. Зазначимо, Італія вирішила не скасовувати заборону на поїздки для третіх країн, в тому числі для списку так званих "безпечних" країн, узгодженого Радою ЄС.

Зеленський подякував уряду Італії за оперативне направлення гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків паводків у західних регіонах. Конте натомість подякував Україні за направлення українських лікарів, які допомагали боротися з COVID-19 в Італії.