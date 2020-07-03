Зеленский поговорил с премьером Италии о Маркиве и возобновлении полетов

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в пятницу обсудил дело нацгвардийця Виталия Маркива и восстановление авиаперелетов между странами.

Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента, сообщает "Европейская правда".

Зеленский сказал Конте, что надеется на справедливое решение итальянского суда по делу Виталия Маркива и его скорейшее возвращение в Украину.

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Отдельное внимание было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Зеленский констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей Парижского саммита в нормандском формате и поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент напомнил о приглашении Джузеппе Конте в Украину. Премьер Италии выразил надежду, что этот визит может состояться до конца текущего года.

Они также выразили надежду на восстановление регулярного авиасообщения между двумя государствами в ближайшее время. "Премьер-министр Италии отметил, что очень ценит украинских туристов.

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Кроме того, стороны надеются на скорое восстановление экономических связей", - заявили в пресс-службе. Отметим, Италия решила не отменять запрет на поездки для третьих стран, в том числе для списка так называемых "безопасных" стран, согласованного Советом ЕС.

Зеленский поблагодарил правительство Италии за оперативное направление гуманитарной помощи Украине для преодоления последствий паводков в западных регионах. Конте в ответ поблагодарил Украину за направление украинских врачей, которые помогали бороться с COVID-19, в Италию.