Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Коронавірус у Франції: рівень смертності стабільний, кількість госпіталізованих зменшується

В Італії понад 3000 людей одужали за добу - більше, ніж з'явилося нових хворих

ЗМІ: Єврокомісія розробляє план відновлення економіки обсягом 2 трлн євро

Іспанія: жертв коронавірусу вже понад 22 тисячі 






В Україну повертаються лікарі, які боролись з коронавірусом в Італії

Четвер, 23 квітня 2020, 11:17

Після майже тритижневої роботи в італійських лікарнях українські лікарі, що допомагали боротись з коронавірусом, повертаються в Україну.

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін, пише "Європейська правда". 

Українські лікарі працювали у містах Пезаро та Урбіно. 

 

"Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули від італійських колег важливий досвід боротьби з COVID-19, який віднині слугуватиме для лікування хворих на коронавірус у нашій державі", - написав посол на своїй сторінці у Facebook.

"Ми вдячні за проявлені братніми українськими лікарями до нас любов та милосердя, жест України вражає нас ще більше саме тому, що ваш народ у цей час торкнулась трагедія війни та страждань" - цитує посол слова колективного листа монахинь монастиря Святої Кьяри, який надійшов на адресу посольства. 

За словами посла, найкращою оцінкою роботи медиків у місцевих лікарнях "стали щирі слова вдячності від простих місцевих мешканців, які на кожному кроці, від вулиць і до супермаркетів, їх впізнавали". 

4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Італія
powered by lun.ua