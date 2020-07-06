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Дуда перед виборами хоче заборонити усиновлення ЛГБТ-парам

Понеділок, 6 липня 2020, 16:18

Президент Польщі Анджей Дуда напередодні другого туру виборів у неділю запропонував внести у Конституцію зміну, яка заборонить ЛГБТ-парам всиновлювати дітей. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wirtualna Polska.

Дуда в понеділок підписав проєкт конституційної поправки, яка тепер надійде у Сейм. Для зміни Конституції необхідна більшість, що становить дві третини нижньої палати парламенту. 

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Після виборів у жовтні PiS не має достатньої кількості голосів для проведення таких змін.

Згідно з поправками, які підписав Дуда, особа, яка перебуває в одностатевих стосунках, не може усиновити дитину. Зміна Конституції буде означати, що тільки сімейні гетеросексуальні пари зможуть усиновлювати дітей. 

Суди отримають право перевіряти пари, щоб переконатися, що вони відповідають визначенню в Основному законі. 

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Дуда підкреслив, що завдяки цим положенням "безпека і турбота про благополуччя дітей" будуть реалізовані в більшій мірі.

Другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 12 липня. дуда і його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковський ідуть нога в ногу в опитуваннях, деякі служби допускають перемогу опозиційного кандидата. 

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