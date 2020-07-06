Дуда перед выборами хочет запретить усыновление ЛГБТ-парам

Президент Польши Дуда накануне второго тура выборов в воскресенье предложил внести в Конституцию изменение, которое запретит ЛГБТ-парам усыновлять детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wirtualna Polska.

Дуда в понедельник подписал проект конституционной поправки, которая теперь поступит в Сейм. Для изменения Конституции необходимо большинство, что составляет две трети нижней палаты парламента.

Читайте также Поддержка соперника Дуды на президентских выборах в Польше немного выросла

После выборов в октябре PiS не имеет достаточного количества голосов для проведения таких изменений.

Согласно поправкам, которые подписал Дуда, лицо, находящееся в однополых отношениях, не может усыновить ребенка. Изменение Конституции будет означать, что только семейные гетеросексуальные пары смогут усыновлять детей.

Суды получат право проверять пары, чтобы убедиться, что они соответствуют определению в Основном законе.

Читайте также Дуда выиграл первый тур выборов президента Польши - финальные результаты

Дуда подчеркнул, что благодаря этим положением "безопасность и забота о благополучии детей" будут реализованы в большей степени.

Второй тур президентских выборов в Польше состоится 12 июля. Дуда и его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковський идут нога в ногу в опросах, некоторые службы допускают победу оппозиционного кандидата.

Читайте также: "Ленивый парень", которого боится власть: кто может стать новым президентом Польши