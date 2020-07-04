Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС підтвердив непохитність підтримки України після голосування РФ у Криму

"Суперсубота": після 3 місяців паузи в Англії запрацювали паби, ресторани і перукарні

Португалія образилась на Британію через список "безпечних країн" 

РФ взяла паузу для відповіді на спільну позицію України, Франції та Німеччини - ОП






Підтримка суперника Дуди на президентських виборах у Польщі трохи зросла

Субота, 4 липня 2020, 14:05

У другому турі президентських виборів у Польщі Рафал Тшасковський може розраховувати на 47% голосів підтримки, а Анджей Дуда - на 46%.

Таким є результат останнього опитування Kantar  від 2-3 липня для TVN та TVN24, пише "Європейська правда".

Підтримка Тшасковського зросла на 2,3 процентного пункта порівняно з опитуванням тієї ж студії, яке було проведено відразу після першого туру. 

Читайте також
"Лінивий хлопець", якого боїться влада: хто може стати новим президентом Польщі

Підтримка Дуди також трохи збільшилася, але лише на  0,6 процентного пункта.

7% опитаних досі не знають, за кого вони будуть голосувати у другому турі виборів. Це зменшення на майже 3 процентних пункти. 

Другий тур президентських виборів, у якому зійдуться Дуда і Тшасковський, відбудеться в неділю, 12 липня.

Анджей Дуда переміг в першому турі, набравши 43,5% голосів. Рафал Тшасковський був другим з 30,5%. Явка склала 64,5%. 

Детальніше читайте у статті - "Три роки хаосу": чому вибори у Польщі не принесли переможця

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
powered by lun.ua