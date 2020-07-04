Підтримка суперника Дуди на президентських виборах у Польщі трохи зросла

У другому турі президентських виборів у Польщі Рафал Тшасковський може розраховувати на 47% голосів підтримки, а Анджей Дуда - на 46%.

Таким є результат останнього опитування Kantar від 2-3 липня для TVN та TVN24, пише "Європейська правда".

Підтримка Тшасковського зросла на 2,3 процентного пункта порівняно з опитуванням тієї ж студії, яке було проведено відразу після першого туру.

Підтримка Дуди також трохи збільшилася, але лише на 0,6 процентного пункта.

7% опитаних досі не знають, за кого вони будуть голосувати у другому турі виборів. Це зменшення на майже 3 процентних пункти.

Другий тур президентських виборів, у якому зійдуться Дуда і Тшасковський, відбудеться в неділю, 12 липня.

Анджей Дуда переміг в першому турі, набравши 43,5% голосів. Рафал Тшасковський був другим з 30,5%. Явка склала 64,5%.

Детальніше читайте у статті - "Три роки хаосу": чому вибори у Польщі не принесли переможця