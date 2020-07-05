Вибори у Польщі: рейтинги допускають перемогу опозиційного кандидата

Ще одні результати соцопитування допускають перемогу опозиційного кандидата у другому турі президентських виборів у Польщі.

Про це свідчать дані дослідження громадської думки від IBRiS, проведеного на замовлення видання WP, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Якби голосування відбувалося 5 липня, свої голоси за кандидата від "Громадянської платформи", мера Варшави Рафала Тшасковського віддали б 47,2% респондентів. Чинного президента Анджея Дуду підтримали б 45,9% респондентів.

Порівняно з попереднім дослідженням IBRiS, підтримка Рафала Тшасковського трохи знизилася – на 0,9%, тоді як підтримка Дуди зросла на 0,3%.

6.9% респондентів ще не визначилися з вибором.

Згідно з даними опитування, участь у голосуванні збираються брати 65,4% респондентів, що на 3,4% більше, ніж за результатами попереднього дослідження.

Нагадаємо, вчора були оприлюднені дуже схожі прогнози від агентства Kantar, проведені на замовлення TVN та TVN24.

Згідно з дослідженням Kantar, Рафал Тшасковський може розраховувати на 47% голосів, а Анджей Дуда – на 46%. 7% опитаних ще не вирішили, за кого будуть голосувати у другому турі.

Порівняно з результатами їхнього попереднього опитування, проведеного одразу після 1-го туру, підтримка Тшасковського зросла на 2,3%. Підтримка Дуди також трохи збільшилася, але лише на 0,6 %.

Кілька днів тому деякі опитування прогнозували перемогу чинному президенту. Так, опитування служби Pollster для програми „Wiadomości" польського телеканалу TVP1, оприлюднене 2 липня, засвідчило,що Анджей Дуда може розраховувати на 51,14% голосів, а Тшасковський - на 48,86%.

Ще одне опитування, проведене 2-3 липня службою Estymator для "Do Rzeczy" також віддає перевагу Анджею Дуді із 49%, тоді як Рафал Тшасковський отримав би 46,4%.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, у якому зійдуться Дуда і Тшасковський, відбудеться в неділю, 12 липня.

Анджей Дуда переміг в першому турі, набравши 43,5% голосів. Рафал Тшасковський був другим з 30,5%. Явка склала 64,5%.

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