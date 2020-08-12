Данія засудила напад білоруських силовиків на свого журналіста: хоче відповіді ЄС

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод повідомив про напад білоруських силовиків на данського журналіста.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я щойно почув, що в Білорусі було скоєно напад на данського журналіста. Це абсолютно неприпустимо", - заявив Кофод у своєму Twitter.

Він не назвав назву ЗМІ, ім’я жертви та обставини нападу на журналіста.

"Данія засуджує напад силовиків білоруського режиму на пресу і мирних демонстрантів. Данія має намір підняти це питання в ЄС: на ці дії необхідно дати чітку, колективну і послідовну відповідь", - заявив глава дипломатії Данії.

Десятки білоруських та іноземних журналістів постраждали і були затримані під час акцій протесту в Білорусі.

Повідомляється, що правоохоронці відбирають у журналістів посвідчення особи і акредитацію, а також виймають карти пам'яті з обладнання.

За третю ніч протестів через незгоду з результатами виборів у Білорусі затримали понад тисячу осіб. Загальна кількість затриманих зросла до 6 тисяч.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС у п’ятницю, 14 серпня, зберуться на позачергову зустріч щодо останніх подій у Білорусі.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у вівторок ввечері оприлюднив заяву від імені 27 країн-членів Євросоюзу щодо подій у Білорусі, у якій міститься погроза санкцій за насильство і фальсифікації виборів.

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