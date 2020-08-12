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Дания осудила нападение белорусских силовиков на своего журналиста: хочет ответа ЕС

Среда, 12 августа 2020, 19:32

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сообщил о нападении белорусских силовиков на датского журналиста.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я только что услышал, что в Беларуси было совершено нападение на датского журналиста. Это абсолютно недопустимо", - заявил Кофод в своем Twitter.

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Он не назвал название СМИ, имя жертвы и обстоятельства нападения на журналиста.

"Дания осуждает нападение силовиков белорусского режима на прессу и мирных демонстрантов. Дания намерена поднять этот вопрос в ЕС, на эти действия необходимо дать четкий, коллективный и последовательный ответ", - заявил глава дипломатии Дании.

Десятки белорусских и иностранных журналистов пострадали и были задержаны во время акций протеста в Беларуси.

Сообщается, что правоохранители отбирают у журналистов удостоверения личности и аккредитации, а также вынимают карты памяти из оборудования.

За третью ночь протестов из-за несогласия с результатами выборов в Беларуси задержали более тысячи человек. Общее количество задержанных выросло до 6000.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС в пятницу, 14 августа, соберутся на внеочередную встречу по поводу последних событий в Беларуси.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник вечером обнародовал заявление от имени 27 стран-членов Евросоюза относительно событий в Беларуси, в которой содержится угроза санкций за насилие и фальсификации выборов.

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