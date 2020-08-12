6 тисяч осіб затримали в Білорусі за три дні протестів 

За третю ніч протестів через незгоду з результатами виборів у Білорусі затримали більше 1000 осіб, загальна кількість затриманих зросла до 6 тисяч.

Як пише "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі МВС Білорусі.

"За участь у несанкціонованих масових заходах затримано більше тисячі людей. За інформацією міністерства охорони здоров’я, за допомогою звернувся 51 громадянин", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що травми різної тяжкості отримали 14 силовиків, деякі з них госпіталізовані.

Таким чином, загалом за три дні акцій протесту в країні затримали близько 6 тисяч осіб.

У понеділок МВС повідомляло про 3 тисячі затриманих, у вівторок, після другої ночі протестів - 2 тисячі. За останньою інформацією, серед затриманих були 9 громадян України та троє громадян Польщі.

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Попри виїзд з країни головної суперниці Лукашенка Світлани Тихановської, у Білорусі третю ніч поспіль продовжилися протести у Мінську та низці інших міст.

За усі дні сотні людей отримали поранення, одна людина загинула.

Напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель оприлюднив заяву від імені 27 країн-членів Євросоюзу щодо подій у Білорусі, у якій міститься погроза санкцій за насильство і фальсифікації виборів, а сьогодні оголосив про позачергову зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення ситуації у Білорусі.