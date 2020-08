Міністри закордонних справ країн ЄС у п’ятницю обговорять ситуацію в Білорусі

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС у п’ятницю, 14 серпня, зустрінуться у форматі відеоконференції, щоб обговорити останні події у Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило міністерство закордонних справ Польщі, яке стало ініціатором зустрічі.

"У відповідь на прохання Польщі, цієї п’ятниці міністри закордонних справ ЄС проведуть спеціальну відеоконференцію, щоб обговорити ситуацію у Білорусі.

На зустрічі обговорюватимуть також питання, пов’язані з Туреччиною, Венесуелою та подіями у Лівані", - зазначають у повідомленні.

In response to Poland's request, this Friday #EU Foreign Ministers will hold a special video conference to discuss the situation in #Belarus.



Friday's meeting will also focus on Turkey, Venezuela and events in Lebanon.