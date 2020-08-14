У Польщі затримали активіста, який розвісив на Мін'юсті прапори ЛГБТ замість державних

У Польщі затримали 34-річного активіста, який замінив державні прапори на будівлі Міністерства юстиції прапорами ЛГБТ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Прессекретар Варшавського поліцейського управління Сильвестр Марчак розповів, що активіста майже одразу після цього затримали та склали протокол.

Z budynku administracji rządowej @MS_GOV_PL aktywista LGBT ściągnął flagi państwowe i powiesił symbol ruchu LGBT. Zatrzymany przez @SW_GOV_PL, zachowuje się agresywnie. pic.twitter.com/ruxKlVkOHj — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) August 14, 2020

Його звинувачують за статтею 137 кримінального кодексу щодо зневажливого ставлення, пошкодження чи зняття державної символіки. Стаття передбачає різні санкції від штрафу до 1 року позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці липня у Варшаві активісти ЛГБТ розвісили веселкові прапори на низці пам’яток столиці. Учасників флешмобу через кілька днів затримали. Згодом схожі акції відбулися ще у кількох містах, серед яких Краків та Познань.

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Близько тижня тому поліція Варшави затримала 48 ЛГБТ-активістів під час акції протесту з вимогою звільнення іншої активістки, яка переросла у сутички з правоохоронцями.

Раніше міністр юстиції Польщі обурився рішенням Єврокомісії відхилити заявки на проєкти від декількох міст, влада яких приймала резолюції проти ЛГБТ.

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