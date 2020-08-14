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У Польщі затримали активіста, який розвісив на Мін'юсті прапори ЛГБТ замість державних

П'ятниця, 14 серпня 2020, 12:37

У Польщі затримали 34-річного активіста, який замінив державні прапори на будівлі Міністерства юстиції прапорами ЛГБТ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Прессекретар Варшавського поліцейського управління Сильвестр Марчак розповів, що активіста майже одразу після цього затримали та склали протокол.

Його звинувачують за статтею 137 кримінального кодексу щодо зневажливого ставлення, пошкодження чи зняття державної символіки. Стаття передбачає різні санкції від штрафу до 1 року позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці липня у Варшаві активісти ЛГБТ розвісили веселкові прапори на низці пам’яток столиці. Учасників флешмобу через кілька днів затримали. Згодом схожі акції відбулися ще у кількох містах, серед яких Краків та Познань.

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Близько тижня тому поліція Варшави затримала 48 ЛГБТ-активістів під час акції протесту з вимогою звільнення іншої активістки, яка переросла у сутички з правоохоронцями. 

Раніше міністр юстиції Польщі обурився рішенням Єврокомісії відхилити заявки на проєкти від декількох міст, влада яких приймала резолюції проти ЛГБТ.

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