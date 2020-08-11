Від танців до поліцейського насилля: що викликало нові масові протести у Польщі

Поліцейське насилля, продемонстроване пізно ввечері 8 серпня, шокувало Польщу.

Свідки повідомляли, що поліція придушувала демонстрацію, кидала людей "як мішки з картоплею", затримувала випадкових людей, багатьох поранила, притискала протестувальникам шию коліном, вихоплювала людей з натовпу.

Протягом багатьох годин поліцейські не дозволяли заарештованим зустрічатися зі своїми адвокатами, перевозили їх з дільниці в дільницю, відмовлялися надавати будь-яку інформацію їхнім близьким, друзям і адвокатам і загалом робили все можливе, щоб перешкодити будь-яким діям на підтримку.

Такою стала реакція правоохоронців на акцію протесту проти арешту напередодні у Варшаві ЛГБТ-активістки Малгожати Шутович (Марго), а також затримання людей, які протестували того дня у Краківському передмісті.

Окрім Варшави, протести пройшли у Кракові та Познані. Втім, у цих містах усе пройшло без таких ексцесів.

"Загалом у справі було затримано 48 осіб, і в цьому випадку будуть здійснені подальші процедурні кроки, тобто йдеться про висунення звинувачень", — заявив у суботу прессекретар Варшавського поліцейського управління Сильвестр Марчак.

І очевидно, ці протести матимуть продовження. Організатор варшавської демонстрації Марцін Станевський наголосив, що аналогічні протести відбуватимуться до звільнення всіх затриманих.

То що ж сталося у Варшаві і які наслідки це може мати?

"Стоп дурощі"

7 серпня перед штаб-квартирою Кампанії проти гомофобії у Варшаві пройшов протест проти рішення суду про двомісячне затримання активістки Малгожати Шутович з організації "Стоп дурощі" (Stop Bzdurom), яку підозрюють у пошкодженні фургону з гаслами проти абортів.

Поліцейські спочатку заарештували Марго, а потім, коли почались сутички — й інших протестувальників.

"Суд постановив затримати цю людину на два місяці. Однак йдеться не про розвішування прапорів на пам’ятниках, а про пошкодження антиабортного фургона. Суд змінив запобіжний захід на підставі скарги прокуратури", — повідомила прессекретарка районної прокуратури Варшави Александра Скжинярц.

Малгожаті Шутович за участь у акціях групи "Стоп дурощі" загрожує семирічний тюремний термін, а її прихильникам висунено звинувачення в "участі у зборах з метою нападу на людей або власність" — злочин, за який вони можуть бути відправлені до в’язниці на термін до трьох років.

"Стоп дурощі" — заснований у травні 2019 року двома варшавськими активістками Ланією Мадей і Малгожатою Шутович радикальний феміністичний квір-колектив, який бореться з правоконсервативним фанатизмом у Польщі.

Колектив було сформовано у відповідь на дії Фонду "За право на життя" ("Pro-Prawo do Życia") — групи, пов’язаної з Ordo Iuris (OI), лобістською організацією, створеною католицькими юристами-фундаменталістами.

OI намагається просунути кілька законопроєктів, включаючи: закон, що вводить повну заборону на аборти (наразі польське законодавство допускає їх у разі загрози життю матері або якщо дитину було зачато внаслідок зґвалтування) та тюремне ув’язнення як для вагітної жінки, так і для лікаря. Інші їхні ініціативи: законопроєкт, що запроваджує визначення шлюбу як союзу винятково чоловіка та жінки; а також закон "Зупини педофілію", який урівнює сексуальне виховання з педофілією.

"Ми хотіли місце, де людей не змушують мовчати за те, що вони вимовляють лайку, висловлюючи свої почуття. Наприклад, що їхня терпимість має межі", — пояснила мету створення колективу Ланія Мадей.

Вантажівка ненависті

21 червня 2020 року, під час виборчої кампанії, яку згодом виграв представник партії "Право і справедливість" Анджей Дуда, група в коаліції з Queer Tour організувала акцію протесту проти риторики влади. Мається на увазі ситуація, коли політики з "Об’єднаної правиці" викликали обурення своїми словами про ЛГБТ. Першим виступив депутат Яцек Жалек, який в ефірі TVN24 заявив, що "ЛГБТ — це не люди, а ідеологія". Після чого Катажина Коленда-Залеська вигнала його з програми.

Пшемислав Чарнек, член парламенту від "ПіС", також підписався під подібними заявами. Як і власне Дуда, який під час виборчих зборів у Бжезі порівняв рух ЛГБТ з комуністичною ідеологією.

Ці слова викликали бурю протестів. Зокрема, після підписання Дудою "Сімейної хартії" (включає в себе сімейні програми і положення про захист інституту шлюбу), "Геть дурощі" та інші організації влаштували танцювальну вечірку з веселковими прапорами перед Президентським палацом.

Цю акцію засудила навіть опозиція, назвавши її провокацією. Не виключено, що такі дії могли викликати невдоволення серед деяких представників польського політикуму.

За збігом обставин по Варшаві почала їздити так звана "гомофобна вантажівка" — транспортний засіб, прикрашений гомофобною пропагандою.

Вантажівка викликала обурення у багатьох мешканців столиці, деякі з яких вчиняли проти неї певні дії. Наприклад, були спроби її заблокувати і мали місце повідомлення в поліцію.

27 червня вантажівку пошкодила група невідомих осіб, які зупинили її, зняли пропаганду, розбили кілька дзеркал, зняли реєстраційні номери, порізали шини.

Після чого між активістами фонду "За право на життя" та водієм сталася бійка. Ще хтось зробив на вантажівці напис "Стоп дурощі".

Потім події розгорталися досить швидко. 14 липня Малгожату Шутович заарештували. Потім її доставили до поліцейської дільниці й звинуватили у змові з метою заподіяння шкоди, після чого суд відхилив клопотання прокурора про тримання Марго під вартою до засідання суду й звільнив її.

Замість цього їй були виписані умови застави з вимогою з’являтися до поліцейської дільниці, що вона і виконувала.

Група "Стоп дурощі" відповіла на арешт свого члена, організувавши чергову акцію, а саме розмістивши веселкові прапори на деяких статуях у Варшаві. Подібні дії обурили найвищих державних чиновників, зокрема прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який порівняв вчинки колективу зі знищенням столиці нацистською Німеччиною.

Відтоді градус напруги у польському суспільстві перманентно зростає, наслідки чого складно передбачити.

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Події у Варшаві можна розглядати як один з найжорсткіших актів непокори за останній час.

Уряду "ПіС" більше не потрібно піклуватися про громадську думку, принаймні до наступних виборів, які пройдуть аж за три роки.

Ця перемога дає ультраконсерваторам можливість для реалізації своїх планів, користуючись лояльністю влади і правоохоронних органів.

Тут також варто згадати й ініціативу уряду по виходу Польщі зі Стамбульської конвенції з протидії насиллю проти жінок. Швидше за все, найближчими місяцями таких ініціатив стане більше.

Але водночас це означатиме подальшу радикалізацію таких груп, як "Стоп дурощі", які й надалі організовуватимуть масові акції на вулицях польських міст.

Акції, які будуть все більш і більш радикальними.

Автор: Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка