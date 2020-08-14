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В Польше задержали активиста, который развесил на Минюсте флаги ЛГБТ вместо государственных

Пятница, 14 августа 2020, 12:37

В Польше задержали 34-летнего активиста, заменившего государственные флаги на здании Министерства юстиции флагами ЛГБТ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Пресс-секретарь Варшавского полицейского управления Сильвестр Марчак рассказал, что активиста почти сразу после этого задержали и составили протокол.

Его обвиняют по статье 137 уголовного кодекса (пренебрежительное отношение, повреждение или снятие государственной символики). Статья предусматривает различные санкции - от штрафа до одного года лишения свободы.

Напомним, в конце июля в Варшаве активисты ЛГБТ развесили радужные флаги на ряде памятников столицы. Участников флешмоба через несколько дней задержали. Впоследствии подобные акции состоялись еще в нескольких городах, среди которых Краков и Познань.

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Около недели назад полиция Варшавы задержала 48 ЛГБТ-активистов во время акции протеста с требованием освобождения другой активистки, которая переросла в столкновения с правоохранителями.

Ранее министр юстиции Польши возмутился решением Еврокомиссии отклонить заявки на проекты от нескольких городов, власти которых принимал резолюции против ЛГБТ.

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