На інавгурації президента Польщі група депутатів вдягла веселкові маски на підтримку ЛГБТ

У Польщі під час інавгурації президента Анджея Дуди група депутатів від партії "Лівиця" влаштувала акцію на підтримку ЛГБТ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Onet.

Зокрема, депутати прийшли на урочисте засідання Сейму в одязі в кольорах веселки.

Веселковий прапор символізує ЛГБТ-спільноту. Депутати лівих розташувалися на Сеймових лавах так, що вони нагадували розташування кольорів на веселковому прапорі.

На багатьох депутатах були також маски у кольорах веселки.

Перед інавгурацією депутатки "Лівиці" позували перед Сеймом з веселковим прапором.

"Ми будемо з веселками і з нагадуванням про те, що люди – це люди. Рівність – це рівність. Любов – це любов", - заявила незадовго до інавгурації депутатка Агнешка Дем'янович-Дзига.

Під час приведення Дуди до присяги частина депутатів опозиції тримала в руках Конституцію.

"Відсутність поваги до події, до інституції і, перш за все, до президента" - так про поведінку частини опозиції під час церемонії приведення до присяги Анджея Дуди висловився голова виконкому керівної партії "Право і справедливість" Кшиштоф Соболевський.

Як повідомлялося раніше, днями заступник міністра з уряду Польщі запропонував називати всю країну "зоною, вільною від ЛГБТ" після того, як Єврокомісія відмовилася фінансувати проєкти польських міст, які приймали такі резолюції.

Група з прав ЛГБТ ILGA-Europe в індексі, опублікованому у травні, каже, що Польща є найбільш гомофобською країною в ЄС з точки зору прав ЛГБТ.