У Зеленського пожурили Лукашенка за заяву, що Україна “наказує Білорусі” провести нові вибори

Офіс президента України відреагував на сьогоднішню заяву Александра Лукашенка, який виконує обов’язки президента Білорусі, про те, що Україна нібито "наказує Білорусі" повторно провести вибори президента.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення з'явилося на офіційних сторінках Офісу президента.

У ньому зазначають, що "міждержавні відносини – це перш за все коректність і виваженість публічних формулювань", яких у заяві Лукашенка бракувало.

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"У Мінську практично офіційно прозвучало, що нібито керівництво України "наказує" провести нові вибори в Білорусі. Це не просто відверта неправда. Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? Чи навіть не так: до чого тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри?", - зазначають в Офісі президента.

У повідомленні підкреслюють, що Україна "точно поважає і географічні, й політичні кордони кожної нації" та не втручається у вирішення питань про вибори.

"Посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. Якщо довіри немає, – а світ бачить, що довіри й близько немає – то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адресу "керівництва іншої країни" не заповнити. Швидше, можна викликати ще більшу недовіру", - зазначають у заяві.

Також в Офісі президента наголосили, що Лукашенко, передавши Росії затриманих у Білорусі бойовиків ПВК Вагнера, продемонстрував "що історична близькість наших двох народів та принцип взаємної допомоги сусідів для нього особисто нічого не вартує".

"Єдине, що хотілося б справді сказати білоруській державі, це – поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я та свободу. І на політичну зрілість... Від цього залежатиме не тільки майбутнє Білорусі, а й майбутнє багатьох людей, включно з будь-якими політиками", - підсумовують у заяві.

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко виступив перед людьми, привезеними на мітинг на його підтримку, та у промові, серед іншого, зазначив, що Литва, Латвія, Польща та Україна нібито "наказують нам (Білорусі) провести нові вибори". При цьому він заявив, що у разі повторних виборів Білорусь "загине як держава і народ".

При цьому, у заяві МЗС України щодо результатів виборів у Білорусі уникли заяв про невизнання результатів голосування.

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