На вулиці білоруських міст вийшли сотні тисяч людей

На вулиці Мінська та низки інших білоруських міст вийшли сотні тисяч людей.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать фото і репортажі з місця подій від TUT.BY.

У Мінську на протест проти фальсифікації виборів вийшли десятки тисяч людей, за оцінкою кореспондента - загалом близько 60 тисяч. Протестувальники продовжуть підходити великим потоком, багато хто у біло-червоному одязі.

Оновлено: Згодом TUT.BY написали, що, за їхніми підрахунками, на проспекті Переможців біля стели вже до 200 тисяч людей.

Люди аплодують, скандують "Йди геть!", "Жыве Беларусь!", "Верным, можам, пераможам!", "Ми не вівці!", "Ми не народець!", "Чесні вибори". Авто на вулицях сигналять у відповідь.

Повідомляється, що до акції доєднався машиніст мінського метро, вигукнувши через пристрій зв'язку "Жыве Беларусь!!!", вагон скандував у відповідь.

У Вітебську близько 10 тисяч людей розмістилися з обох боків площі Перемоги, акція триває вже півтори години. Люди скандують "Йди геть!", "Лукашенко — в автозак!", "Відпускай!", "Свободу!".

У Гродно центральні вулиці заповнені тисячами мітингувальників. За оцінками ЗМІ, людей - кілька десятків тисяч.

Близько 10 тисяч людей вийшли у Бобруйську.

Акції проходять також у Гомелі, Бресті, Солигорську, Барановичах та інших містах. У Бресті до акції доєднався і мер міста та збирається виступати з промовою.

Білоруські ЗМІ публікують також фото з акцій підтримки в інших країнах, у тому числі з Києва.

Акції почалися невдовзі після провладного мітингу на підтримку Лукашенка. За повідомленнями ЗМІ, на нього людей звозили з усієї країни. Як повідомляли кореспонденти "Радіо Свобода", на початку там було кількасот людей, згодом підійшла колона ще з кількох тисяч. Офіційно кажуть про 70 тисяч учасників.

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