У Зеленского пожурили Лукашенко за заявление, что Украина "наказывает Беларуси" провести новые выборы

Офис президента Украины отреагировал на заявление Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, о том, что Украина якобы "приказывает Беларуси" повторно провести выборы президента.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение появилось на официальных страницах Офиса президента.

В нем отмечают, что "межгосударственные отношения - это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок".

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"В Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются чисто Беларуси и внутреннего недоверия?", - отмечают в Офисе президента.

В сообщении подчеркивают, что Украина "точно уважает и географические, и политические границы каждой нации" и не вмешивается в вопросы о выборах.

"Ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, - а мир видит, что доверия и близко нет - то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие", - отмечают в заявлении.

Также в Офисе президента отметили, что Лукашенко, передав России задержанных в Беларуси боевиков ПВК Вагнера, продемонстрировал "что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит".

"Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это - уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость ... От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включительно с любыми политиками", - заключают в заявлении.

Напомним, сегодня Лукашенко, выступая перед людьми, привезенными на митинг в его поддержку, среди прочего отметил, что Литва, Латвия, Польша и Украина якобы "наказывают Беларуси" провести новые выборы. При этом он заявил, что в случае повторных выборов Беларусь "погибнет как государство и народ".

В то же время, в обнародованном накануне заявлении украинского МИД по поводу итогов выборов в Беларуси избежали заявлений о непризнании результатов голосования.

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