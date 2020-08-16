Лукашенко на мітингу заявив, що у разі повторних виборів Білорусь "загине як держава і народ"

Лукашенко виступив перед людьми, привезеними на мітинг на його підтримку, та заявив, що у разі повторних виборів Білорусь "загине як держава і народ".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода" і TUT.BY.

Александр Лукашенко, що виконує обов’язки президента Білорусі, виступив на мітингу, зібраному на його підтримку на площі Незалежності у Мінську.

Він заявив, що зібрав людей не для того, щоб захистити його на посаді, а щоб "вперше за чверть сторіччя захиститти свою країну, незалежність, дружин і дітей".

"Хтось хоче нових виборів. За вікно подивіться: танки і літаки за 15 хвилин льоту від наших кордонів. І це не дарма! НАТОвські війська лязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни. Литва, Латвія, Польща, і, на жаль, наша рідна Україна та її керівництво наказують нам провести нові вибори.

Якщо ми піддамося на їхні вказівки, ми зірвемося у штопор і ніколи не стабілізуємо наше повітряне судно. Ми загинемо як держава, як народ, як нація", - заявив він.

Лукашенко додав, що Білорусі "не потрібні заморські уряди".

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"Нам пропонують новий уряд. Його вже створили за кордоном, цілих два. Не можуть розібратися, хто приїде нами керувати. Але ми пам'ятаємо, цих урядів було багато. ... Нам потрібний власний уряд, і ми його оберемо", - заявив він.

Кореспондент "Радіо Свобода" повідомляє, що до площі рухається ще одна колона близько 2 тисяч осіб з Гомельської області. Люди кажуть, що з різних підприємств, але не уточнюють, яких саме. Вони тримають державні прапори та прапори провладної організації "Біла Русь".

Тим часом на вулицях низки міст починаються мітинги проти фальсифікації результатів виборів, початок яких був анонсований на 14-00.