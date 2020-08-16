У Мінську почався мітинг на підтримку Лукашенка, на площі - кількасот людей

На площі Незалежності у Мінську почався мітинг на підтримку Александра Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Як повідомляє кореспондент "Радіо Свобода", зараз на площі - кількасот людей. Майдан обгороджений вантажівками, молоковозами і тракторами. З проспекту Незалежності туди можливо потрапити через міліцейські пости.

Фото: TUT.BY

У центрі площі група з близько півсотні людей скандують "За батьку!", "За Білорусь". Видно офіційні державні прапори та один російський ("Європейська правда" поки не бачила фото з прапором РФ, але на фото від TUT.BY є прапор з георгіївською стрічкою).

У прилеглих вулицях стоять десятки автобусів, якими людей привезли з областей.

Нагадаємо, недержавне ЗМІ TUT. BY повідомляло з посиланням на інформацію від своїх читачів, що людей примушують до участі у мітингу на підтримку Лукашенка, запланованого сьогодні, 16 серпня, погрожуючи звільненнями.

За їхньою інформацією, про примус поїхати на мітинг повідомляли працівники "Белшини", "Інтеграл", Могильовського м'ясокомбінату, Бобруйської "Слов'янки", "Бобруйськагромаш", Білоруського цементного заводу, Пружанського "Комунальника" , "Крічевцементношифера", Дзержинської птахофабрики , Слонімського водоканалу, ВАТ "Поликовічі" (сільгосппідприємство під Могилевом), "Могільовенерго", Бобруйського заводу біотехнологій, "Вітебскоблгазу", Добрушського фарфорового заводу, Белзалізниці.

Запрошували також держслужбовців та військових, яких просять прийти в цивільному одязі. Подібні пропозиції також надійшли працівникам сільського господарства, вчителям, вихователям, працівникам держЗМІ і багатьом іншим.

TUT. BY пише, що люди прибували на площу групами по 30-40 осіб. Їх на кордонах поліції не оглядали, тоді як поодиноких людей перевіряли. Також повідомляється, що близько 12-30 до площі рухалася колона з 52 автобусів. Ще частину людей привезли потягом з Бреста.

Видання опублікувало і фото запаркованих автобусів та людей, які очікують початку акції.

Сьогодні заплановане і продовження протесту проти фальсифікації результатів виборів, збір анонсований на 14-00.

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