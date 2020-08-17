Латвія надасть фінансову підтримку громадянському суспільству Білорусі

Уряд Латвії вирішив надати фінансову підтримку громадянському суспільству Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич.

"Уряд Латвії прийняв рішення надати фінансову підтримку білоруському громадянському суспільству, ми обміняємося ідеями і підготуємо план дій з нашими НУО, щоб надати максимально можливу допомогу" - написав Ринкевич.

Government of Latvia has decided to provide financial support to Belarusian civil society, we will exchange ideas and prepare action plan with our NGOs in order to provide the best assistance possible — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 17, 2020

Як повідомлялося, очільник Європейської ради Шарль Мішель вирішив скликати позачергову відеоконференцію лідерів держав ЄС для обговорення ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі.

Глави МЗС ЄС також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо Білорусі, а Єврокомісія підготує пропозицію для вирішення кризи в країні.

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