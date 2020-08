Латвія надасть фінансову підтримку громадянському суспільству Білорусі

Уряд Латвії вирішив надати фінансову підтримку громадянському суспільству Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич.

"Уряд Латвії прийняв рішення надати фінансову підтримку білоруському громадянському суспільству, ми обміняємося ідеями і підготуємо план дій з нашими НУО, щоб надати максимально можливу допомогу" - написав Ринкевич.

Government of Latvia has decided to provide financial support to Belarusian civil society, we will exchange ideas and prepare action plan with our NGOs in order to provide the best assistance possible