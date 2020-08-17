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Латвія надасть фінансову підтримку громадянському суспільству Білорусі

Понеділок, 17 серпня 2020, 14:13

Уряд Латвії вирішив надати фінансову підтримку громадянському суспільству Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич.

"Уряд Латвії прийняв рішення надати фінансову підтримку білоруському громадянському суспільству, ми обміняємося ідеями і підготуємо план дій з нашими НУО, щоб надати максимально можливу допомогу" - написав Ринкевич.

Як повідомлялося, очільник Європейської ради Шарль Мішель вирішив скликати позачергову відеоконференцію лідерів держав ЄС для обговорення ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі.

Глави МЗС ЄС також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо Білорусі, а Єврокомісія підготує пропозицію для вирішення кризи в країні. 

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