Латвия окажет финансовую поддержку гражданскому обществу Беларуси

Правительство Латвии решило оказать финансовую поддержку гражданскому обществу Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Правительство Латвии приняло решение оказать финансовую поддержку белорусскому гражданскому обществу, мы обменяемся идеями и подготовим план действий с нашими НПО, чтобы предоставить максимально возможную помощь", - написал Ринкевич.

Government of Latvia has decided to provide financial support to Belarusian civil society, we will exchange ideas and prepare action plan with our NGOs in order to provide the best assistance possible