Лідерів ЄС скликають на екстрену відеоконференцію через Білорусь

Очільник Європейської ради Шарль Мішель вирішив скликати позачергову відеоконференцію лідерів держав ЄС для обговорення ситуації в Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник президента Євроради Баренд Лейтс.

"Слідкуючи за подіями в Білорусі, голова Європейської Ради Шарль Мішель вирішив скликати позачергову відеоконференцію членів Європейської ради цієї середи о 12:00", - написав Лейтс у Twitter.

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Він додав, що більше деталей про рішення буде відомо згодом.

Мішель у своєму Twitter прокоментував, що "народ Білорусі має право вирішувати своє майбутнє і вільно обирати свого лідера", а "насильство над протестувальниками неприйнятне і його не можна допускати".

Нагадаємо, держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі.

Глави МЗС ЄС також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо Білорусі, а Єврокомісія підготує пропозицію для вирішення кризи в країні.

Держави ЄС також пропонували своє посередництво для деескалації кризи, але Лукашенко відмовився.

У понеділок 17 серпня Лукашенко заявив, що повторних виборів у Білорусі не буде.

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