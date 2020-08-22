Навального відправили на лікування до Німеччини

Російського опозиціонера Алексєя Навального у важкому стані у суботу відправили на лікування до Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Навальний був доставлений в Омський аеропорт на машині швидкої допомоги через кілька хвилин після півночі, а його літак злетів через дві години. Прессекретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що на борту літака також перебувала його дружина Юлія.

"Боротьба за життя і здоров'я Алексєя тільки починається, і попереду ще довгий шлях, але принаймні перший крок зроблено", - заявила Ярмиш.

Навальний, давній противник президента Владіміра Путіна і борець з корупцією, впав у четвер в літаку після того, як випив чай, який, на думку його союзників, був отруєний.

Німецькі лікарі прилетіли евакуювати 44-річного Навального на прохання його дружини і союзників, які заявили, що побоюються, що влада може спробувати приховати докази про те, як він захворів, і що лікарня, де його лікують, погано обладнана.

Медичний персонал Омської лікарні спочатку заявив у п'ятницю, що, хоча стан Навального за ніч трохи покращився, він знаходиться в занадто нестабільному стані, щоб його можна було безпечно вивезти з країни. Однак пізніше російські лікарі дали добро на перевезення Навального до Німеччини.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон заявили, що готові допомогти з лікуванням ймовірно отруєного російського опозиціонера Алексєя Навального.