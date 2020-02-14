Голова Мюнхенської конференції пропонує дати шанс Росії, попри Україну

Керівник найавторитетнішого міжнародного форму – Мюнхенської безпекової конференції – вважає що Захід має залучати Росію до співпраці попри всі порушення міжнародного права з боку Кремля.

Про це заявив її очільник, колишній німецький дипломат Вольфганг Ішингер, відкриваючи засідання конференції у Мюнхені.

Ішингер наголосив, що світ опинився у новій міжнародній реальності та перед безпрецедентними викликами. "Нинішній стан глобальної відсутності безпеки є абсолютно неприйнятним", заявив він.

Для подолання проблем він, зокрема, запропонував посилити діалог та співпрацю з Росією.

"Навіть якщо ми маємо визнати, що Росія пішла геть від Європи, навіть попри її дії в Сирії, Грузії та Україну... це все одно наше зобов’язання тримати двері відкритими, давати шанс. Це – наше надбання 1990 року (після падіння Берлінської стіни)", - заявив Ішингер.

Як відомо, підпис Ішингера стоїть також під "планом припинення війни в Україні", що був оприлюднений у Мюнхені в п’ятницю.

Основною ідеєю цього плану є відновлення співпраці Європою та Україною з РФ без відновлення українського суверенітету над Кримом, а також розробка "нової української ідентичності".