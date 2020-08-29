Поліція Берліна зупинила марш "коронаскептиків", де люди ігнорували маски і дистанцію

Поліція Берліна зупинила багатотисячний марш проти коронавірусних обмежень через те, що його учасники не дотримувались дистанції та не носили захисних масок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Берлінська поліція оголосила про розпуск суперечливої ​​демонстрації в другій половині дня суботи. "Всі попередні заходи не призвели до дотримання вимог", - пояснили в поліції своє рішення.

"Ви не дотримуєтесь мінімальні відстані незважаючи на неодноразові прохання. З цієї причини немає іншого виходу, крім як розпустити зібрання", - звернулась поліція до демонстрантів. Учасників через гучномовець закликали розійтися.

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Поліція від початку просила демонстрантів надіти захисні маски, оскільки мінімальна дистанція не дотримана. Поліція також попередила, якщо ця умова не буде виконана, акцію зупинять.

Близько 18 тисяч демонстрантів, за оцінками правоохоронців, зібралися на Фрідріхштрассе, Унтер ден Лінден та біля Бранденбурзьких воріт в суботу. За даними ЗМІ, людей було навіть більше - 30 тисяч.

Серед учасників - громадяни, які виступають проти чинних коронавірусних обмежень, а також прихильники теорій змови і праві екстремісти.

Влада Берліна спершу заборонила захід, мотивувавши рішення тим, що учасники не дотримуються санітарних вимог. Однак суд дозволив провести акцію.

Для дотримання порядку мобілізовано близько 3000 поліцейських.

Попередні демонстрації в Берліні проти чинних заходів боротьби з коронавірусом збирали тисячі учасників.