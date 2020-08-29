Полиция Берлина остановила марш "коронаскептиков", где люди игнорировали маски и дистанцию

Полиция Берлина остановила многотысячный марш против коронавирусных ограничений из-за того, что его участники не придерживались дистанции и не носили защитные маски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

Берлинская полиция объявила о роспуске противоречивой демонстрации во второй половине дня субботы. "Все предыдущие меры не привели к соблюдению требований", - пояснили в полиции свое решение.

"Вы не соблюдаете минимальные расстояния несмотря на неоднократные просьбы. По этой причине нет другого выхода, кроме как распустить собрание", - обратилась полиция к демонстрантам. Участников через громкоговоритель призывали разойтись.

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Полиция изначально просила демонстрантов надеть защитные маски, поскольку минимальная дистанция не соблюдалась. Полиция также предупредила, если это условие не будет выполнено, акцию остановят.

Около 18 000 демонстрантов, по оценкам правоохранителей, собрались на Фридрихштрассе, Унтер ден Линден и у Бранденбургских ворот в субботу. По данным СМИ, людей было даже больше - 30 000.

Среди участников - граждане, которые выступают против действующих коронавирусных ограничений, а также сторонники теорий заговора и правые экстремисты.

Власти Берлина сначала запретили мероприятие, мотивировав решение тем, что участники не соблюдают санитарные требования Однако суд разрешил провести акцию.

Для соблюдения порядка мобилизовано около 3000 полицейских.

Предыдущие демонстрации в Берлине против действующих мер борьбы с коронавирусом собирали тысячи участников.