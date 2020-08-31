Угорщина не закриває транзит для українців з 1 вересня, але є низка вимог

Угорщина збереже дозвіл на транзитний проїзд для громадян України після 1 вересня, коли почне діяти рішення про закриття кордонів для іноземців, але мандрівники повинні будуть виконати низку вимог.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у роз’ясненні посольства України в Угорщині.

Громадяни України, які бажають транзитом перетнути територію Угорщини, не потребують отримання індивідуального дозволу для транзиту, якщо громадянин України повертається в Україну, а також у разі коли:

- особа надає згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 та не має ознак підозри на інфекцію;

- особа відповідає всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт, віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення);

- у особи наявний документ, що підтверджує право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, документ на право власності нерухомості, результати тестів на вірус тощо), а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість Вашого в’їзду до інших транзитних країн (Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина)

На українсько-угорському кордоні для транзиту можна використати виключно пункти пропуску "Тиса" та "Лужанка". Інформацію щодо гуманітарних (транзитних) коридорів (маршрутів та пунктів пропуску) можна знайти за посиланням.

При цьому, зупинки у рамках використання гуманітарних коридорів мають здійснюватися у мінімально необхідній для перетину території країни кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС. Час транзиту не може перевищувати 24 години. Контроль за дотриманням правил транзиту здійснює поліція.

Що стосується в'їзду безпосередньо до Угорщини, а не транзиту, то діятимуть такі правила.

Загальна заборона на в’їзд іноземців до країни з 1 вересня не пошириться на українців, які є членами родин громадян Угорщини, мають дозвіл на постійне проживання в Угорщині / є членами родини таких осіб, або мають дозвіл на тимчасове проживання, з правом перебування більш ніж 90 днів.

Також заборона не поширюється на дипломатів та офіційних осіб, які прибувають з візитом; спортсменів, які працюють в Угорщині, та люди, які вже перехворіли на коронавірус протягом останніх 6 місяців і можуть це документально підтвердити.

В інших випадках, за наявності поважних причин, в’їзд в Угорщину для громадян України можливий лише після отримання дозволу угорської поліції. За наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо) потрібно заповнити угорською або англійською мовою та подати електронну заявку.

Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин. Рішення про задоволення клопотання, яке надсилається на електронну адресу, вказану в процесі формування запиту, необхідно продемонструвати на кордоні (друкований варіант або на екрані мобільного пристрою).

Усі громадяни України, які прибувають в Угорщину, зобов’язані самоізолюватися на 14 днів за місцем проживання або у лікарні. Звільнитися від карантину можливо на підставі результатів двох негативних тестів, зроблених вже в Угорщині з інтервалом щонайменше у 48 годин. Результати іноземних тестів не розглядаються.

На українсько-угорському кордоні для в'їзду в Угорщину можна використати виключно пункти пропуску "Тиса", "Лужанка" та "Вилок".