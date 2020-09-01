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Після маршу "коронаскептиків" Берлін зобов'язав носити маски на великих демонстраціях

Вівторок, 1 вересня 2020, 14:44

Учасники демонстрацій у Берліні чисельністю понад 100 осіб будуть зобов’язані носити маски.

Таке рішення у вівторок ухвалив сенат Берліна,  повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке виданням Die Zeit.

Сенат посилив постанову про захист від інфекцій, тож у федеральній землі Берлін тепер передбачається вимога носити маску для учасників демонстрацій за участю понад 100 осіб. 

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Захисні засоби для рота і носа також необхідно носити на невеликих заходах або мітингах, коли люди вигукують гасла чи співають пісні. 

Таке посилення є реакцією на демонстрацію "коронаскептиків", яка відбулась цими вихідними у німецькій столиці. Її учасники порушували вимоги дистанції та не носили масок, у результаті чого поліція розпорядилась зупинити акцію. 

Акція об’єднала людей, які вважають коронавірус вигадкою, антивакцинаторів та прихильників крайніх правих поглядів. Серед демонстрантів  були і представники руху "рейхсбюргерів", які тримали в руках чорно-біло-червоні прапори Німецької імперії. 

Сенатор Берліна з питань внутрішніх справ Андреас Гайзель  у понеділок заявив, що наполягатиме на обов’язковості масок для учасників демонстрацій. За його словами, зміна постанови стала "важливим сигналом" для організаторів демонстрації.

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