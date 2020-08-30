Топ-посадовці Німеччини засудили спробу штурму парламенту під час протесту "коронаскептиків" 

Низка топ-посадовців Німеччини виступили з критичними заявами після того як напередодні, під час акції протесту "коронаскептиків", окремі люди спробували штурмувати парламент.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав те, що відбулося перед Бундестагом, "нестерпним нападом на серце нашої демократії". Він наголосив, що німецька демократія жива, а кожен, хто гнівається через заходи, вжиті для протидії епідемії COVID-19, або сумнівається в їхній необхідості, може це відкрито висловлювати, зокрема, і на демонстраціях. Президент ФРН також подякував правоохоронцям за їхню роботу.

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер назвав інцидент "нестерпним". "Будівля Рехстагу - місце, де засідає наш парламент, це символічний центр нашої ліберальної демократії. Те, що певні сіячі хаосу та екстремісти зловживають демократією для власних цілей - неприйнятно. Різноманітність думок є ознакою здорового суспільства. Однак свобода зібрань має свої межі - державні правила не можна топтати ногами", - наголосив Зеєгофер.

"Прапори Німецького Рейху перед нашим парламентом - це ганьба", - заявив міністр закордонних справ Гайко Маас.

Глава Бундестагу Вольфґанґ Шойбле теж засудив події біля Рейхстагу. Він наголосив, що ніхто не може ухилятися від відповідальності за те, що такі протести можуть бути інструменталізовані екстремістами.

Ініціатор демонстрації проти коронавірусних обмежень Міхаель Балльвег дистанціювався від демонстрантів, які спробували штурмувати Рейхстаг. "Вони не мають нічого спільного з нашим рухом", - заявив він і дорікнув місцевій владі у неспроможності захистити будівлю.

Нагадаємо, вчора у Берліні відбулася масова акція протесту проти карантинних обмежень, у ній взяли участь до 38 тисяч людей. Акція об’єднала людей, які вважають коронавірус вигадкою, антивакцинаторів та прихильників крайніх правих поглядів. Серед демонстрантів були і представники руху "рейхсбюргерів", які тримали в руках чорно-біло-червоні прапори Німецької імперії.

Увечері окремі групи протестувальників спробували вдертися до будівлі Рейхстагу, після чого сталися сутички з поліцією.

Загалом на протестах затримали близько 300 осіб.