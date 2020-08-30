Близько 300 осіб затримали на протестах "коронаскептиків" у Берліні

Близько 300 осіб затримали на масових протестах "коронаскептиків", які відбулися вчора у Берліні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це оголосили у поліції Берліну.

Близько двох третин із близько 300 осіб затримали поблизу посольства РФ, де зібралися тисячі прихильників правих поглядів, у тому числі члени Reichsbürger (Громадянський рух Рейху) - там у правоохоронців полетіло каміння, пляшки та інші предмети.

Ще частина затриманих - найактивніші учасники спроби прорватися до будівлі Рейхстагу. Поліція, намагаючись зупинити штурм, застосувала перцеві балончики.

Загалом в акціях біля Брандебурзьких воріт, Рейхстагу та колони перемоги взяли участь близько 38 тисяч осіб. Спершу кількість демонстрантів правоохоронці оцінювали орієнтовно у 18 тисяч, ЗМІ - у 30 тисяч.

Акція об’єднала людей, які вважають коронавірус "всесвітньою змовою", антивакцинаторів та осіб крайніх правих поглядів.

Демонстранти тримали плакати з написами "Припиніть коронавірусне божевілля", "Припиніть коронавірусну диктатуру", із закликами до уряду зняти карантинні обмеження та йти у відставку. Зокрема, останні вимоги у зверненні перед учасниками біля Колони перемоги озвучив головний організатор протесту Міхаель Баллвег.

На акції виявився присутнім також племінник колишнього президента США Джона Кеннеді, який є адвокатом та екоактивістом - Роберт-Френсіс Кеннеді-молодший. Він у своїй промові говорив про загрозу технології 5G, загрозу державного нагляду та висловлювався проти засновника компанії Microsoft Білла Гейтса, стверджуючи, що він нібито має свій інтерес у розробці вакцин.

Влада Берліна спершу заборонила захід, мотивувавши рішення тим, що учасники не дотримуються санітарних вимог. Однак організатори оскаржили його у суді, і суд дозволив провести акцію.

За кілька годин після початку поліція спробувала зупинити її, посилаючись на те, що люди ігнорують всі заходи безпеки.

Вчорашня акція "коронаскептиків" стала наймасовішою. Попередні демонстрації в Берліні проти чинних заходів боротьби з коронавірусом збирали тисячі учасників.