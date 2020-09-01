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После марша "коронаскептиков" Берлин обязал носить маски на больших демонстрациях

Вторник, 1 сентября 2020, 14:44

Участники демонстраций в Берлине численностью более 100 человек будут обязаны носить маски.

Такое решение во вторник принял сенат Берлина, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое изданием Die Zeit.

Сенат усилил постановление о защите от инфекций, поэтому в федеральной земле Берлин теперь предусматривается требование носить маску для участников демонстраций с участием более 100 человек.

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Защитные средства для рта и носа также необходимо носить на небольших мероприятиях или митингах, когда люди выкрикивают лозунги поют песни.

Такое усиление является реакцией на демонстрацию "коронаскептиков", которая состоялась в эти выходные в немецкой столице. Ее участники нарушали требования дистанции и не носили масок, в результате чего полиция распорядилась остановить акцию.

Акция объединила людей, которые считают коронавирус выдумкой, антивакцинаторов и сторонников крайне правых взглядов. Среди демонстрантов были и представители движения "рейхсбюргеров", которые держали в руках черно-бело-красные флаги Германской империи.

Сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель в понедельник заявил, что будет настаивать на обязательности масок для участников демонстраций. По его словам, изменение постановления стала "важным сигналом" для организаторов демонстрации.

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