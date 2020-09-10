Третий пожар за два дня вспыхнул в миграционном лагере на Лесбосе

Третий пожар возник в четверг днем ​​в миграционном центре Мория на греческом острове Лесбос, и сжег то, что осталось от лагеря после предыдущих пожаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пожар вспыхнул одновременно в трех разных местах, которые не были уничтожены в результате пожаров в ночь на вторник и среду, что создало панику среди мигрантов и беженцев, оставшихся в центре.

Силы пожарной охраны находятся на местах и ​​пытаются потушить пожар. Тысячи мигрантов оказались на улице и прошлую ночь спали под открытым небом.

Местные жители на острове блокируют установку временных палаток для мигрантов.

Как сообщалось ранее, ночью в лагере повторно вспыхнул пожар среди группы палаток, которые уцелели после предыдущего, уничтожившего почти весь лагерь. Обстоятельства еще не установлены, но предварительно власти считают, что причиной стал поджог.

Перед этим 2 сентября лагерь закрыли на карантин, поскольку у одного из жителей обнаружили положительный результат теста на коронавирус. С тех пор заразились еще 35 человек.