Три четверти немцев не понимают протестов "коронаскептиков"

Три четверти жителей Германии не понимают протестов "коронаскептиков", самый массовый из которых состоялся в эту субботу.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу издания Spiegel социологической компанией Civey.

Согласно результатам, 76% не понимают протестов "коронаскептиков" и около 21% в большей или меньшей степени понимают их. Численность последних выросла примерно на 2% по сравнению с предыдущим исследованием.

При этом "совершенно не понимают" протестов 64,8%, "скорее не понимают" - 11,2%, "скорее понимают" - 5,7% и "безусловно понимают" - 15,2%.

Больше всего тех, кто не согласен с протестами и не понимает их - среди сторонников правящих партий ХДС и СДП.

В то же время наибольшее количество тех, кто понимает протесты - среди сторонников партии "Альтернатива для Германии" (AfD) - почти 70%.

Сторонников протестов больше всего в возрастной группе 40-49 лет, а меньше всего - среди молодежи от 18 до 29 лет и людей почтенного возраста старше 65 лет.

Напомним, 29 августа в Берлине состоялась массовая акция протеста против карантинных ограничений, в ней приняли участие до 38 000 человек. Акция объединила людей, которые считают коронавирус выдумкой, антивакцинаторов и сторонников крайне правых взглядов. Среди демонстрантов были и представители движения "рейхсбюргеров", которые держали в руках черно-бело-красные флаги Германской империи.

Вечером отдельные группы протестующих попытались ворваться в здание Рейхстага, после чего произошли столкновения с полицией. Всего на протестах задержали около 300 человек. Организатор акции отмежевался от тех, кто попытался ворваться в Рейхстаг.

На следующий день президент и ряд других топ-чиновников Германии осудили попытку штурма парламента, а власть Берлина обязала участников массовых демонстраций с участием более 100 человек носить маски.