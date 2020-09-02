В Угорщині найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії
Угорщина зареєструвала 365 нових випадків зараження коронавірусом за останню добу і це найвищий щоденний показник з початку пандемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.
За офіційними даними, 98 хворих на коронавірус госпіталізовані, 7 з них перебувають на апаратах штучної вентиляції легенів.
Попередній найбільший щоденний показник був зафіксований 30 серпня - 292 випадки.
Угорщина з населенням близько 10 мільйонів осіб пережила першу хвилю пандемії коронавірусу на початку цього року з меншою кількістю інфекцій, ніж багато європейських країн.
Загальна кількість хворих, станом на середу, склала 6622 осіб, з них 619 померли.
Однак, кількість активних випадків зросла за останній тиждень з кількох сотень до 2100 в середу, а експерти попереджають про сплеск інфекцій в найближчі тижні після відкриття шкіл.
Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана закрив кордони для іноземців з 1 вересня, зробивши при цьому виключення для громадян трьох сусідніх країн - Чехії, Польщі та Словаччини - за умови, що у них буде негативний результат тесту на вірус.
Європейський Союз, який наполягає на єдиних правилах для всіх громадян ЄС, які перетинають внутрішні кордони, заявив, що цей крок є дискримінаційним і, отже, незаконним.