В Угорщині найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії

Угорщина зареєструвала 365 нових випадків зараження коронавірусом за останню добу і це найвищий щоденний показник з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

За офіційними даними, 98 хворих на коронавірус госпіталізовані, 7 з них перебувають на апаратах штучної вентиляції легенів.

Попередній найбільший щоденний показник був зафіксований 30 серпня - 292 випадки.

Угорщина з населенням близько 10 мільйонів осіб пережила першу хвилю пандемії коронавірусу на початку цього року з меншою кількістю інфекцій, ніж багато європейських країн.

Загальна кількість хворих, станом на середу, склала 6622 осіб, з них 619 померли.

Однак, кількість активних випадків зросла за останній тиждень з кількох сотень до 2100 в середу, а експерти попереджають про сплеск інфекцій в найближчі тижні після відкриття шкіл.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана закрив кордони для іноземців з 1 вересня, зробивши при цьому виключення для громадян трьох сусідніх країн - Чехії, Польщі та Словаччини - за умови, що у них буде негативний результат тесту на вірус.

Європейський Союз, який наполягає на єдиних правилах для всіх громадян ЄС, які перетинають внутрішні кордони, заявив, що цей крок є дискримінаційним і, отже, незаконним.