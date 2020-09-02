В Венгрии наибольшее ежедневное число случаев коронавируса с начала пандемии

Венгрия зарегистрировала 365 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, и это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

По официальным данным, 98 больных коронавирусом госпитализированы, 7 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Предыдущий самый ежедневный показатель был зафиксирован 30 августа - 292 случая.

Венгрия с населением около 10 млн человек пережила первую волну пандемии коронавируса в начале этого года с меньшим количеством случаев, чем многие европейские страны.

Общее количество больных, по состоянию на среду, составило 6622 человек, из них 619 умерли.

Однако количество активных случаев выросло за последнюю неделю с нескольких сотен до 2100 в среду, а эксперты предупреждают о всплеске инфекции в ближайшие недели после открытия школ.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана закрыло границы для иностранцев с 1 сентября, сделав при этом исключения для граждан трех соседних стран - Чехии, Польше и Словакии - при условии, что у них будет отрицательный результат теста на вирус.

Европейский Союз, который настаивает на единых правилах для всех граждан ЕС, пересекающих внутренние границы, заявил, что этот шаг является дискриминационным и, следовательно, незаконным.