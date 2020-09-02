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Німецькі "коронаскептики" перемістились з Берліна, який посилив масковий режим

Середа, 2 вересня 2020, 12:59

Ініціатива "коронаскептиків", яка провела два масових мітинги проти коронавірусних обмежень в Берліні, планує свій наступний захід наступного місяця у південно-західному місті Констанц. 

Про це у середу заявив лідер руху Querdenken 711 Міхаель Балльвег, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство dpa.

Балльвег розповів, що наступна демонстрація в столиці Німеччини не планується, натомість вона відбудеться 3 жовтня в місті Констанц.

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У вівторок міська влада Берліна погодилася зробити маски обов'язковими на акціях за участі понад 100 осіб. Минулі демонстрації Querdenken 711, що зібрали в Берліні десятки тисяч людей з усієї Німеччини, викликали критику, оскільки учасники не носили маски і не дотримувалися безпечної дистанції. 

Протести також критикували за те, що вони об’єднали прихильників крайніх правих поглядів, у тому числі представників руху "рейхсбюргерів", які заперечують легітимність сучасної німецької держави.

Балльвег, втім, сказав, що зміна місця проведення наступного мітингу не є відповіддю на нові правила Берліна щодо масок, які набувають чинності в суботу. 

"Ні, зовсім ні. Про це вже було оголошено на сцені 29-го числа", - сказав він.

В інтерв'ю столичному телеканалу RBB пізно ввечері у вівторок Балльвег також відкинув критику щодо того, що його рух використовується екстремістами. "Я не бачив правих екстремістів", - сказав він.

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