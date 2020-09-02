Немецкие "коронаскептики" переместились из Берлина, усилившего масочный режим

Инициатива "коронаскептиков", которая провела два массовых митинга против коронавирусных ограничений в Берлине, планирует свое следующее мероприятие в следующем месяце в юго-западном городе Констанц.

Об этом в среду заявил лидер движения Querdenken 711 Михаэль Балльвег, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство dpa.

Балльвег рассказал, что следующая демонстрация в столице Германии не планируется, зато она состоится 3 октября в Констанце.

Читайте также Три четверти немцев не понимают протестов "коронаскептиков"

Во вторник городские власти Берлина согласилась сделать маски обязательными на акциях с участием более 100 человек. Прошедшие демонстрации Querdenken 711, собравшие в Берлине десятки тысяч людей со всей Германии, вызвали критику, поскольку участники не носили маски и не соблюдали безопасную дистанцию.

Протесты также критиковали за то, что они объединили сторонников крайне правых взглядов, в том числе представителей движения "рейхсбюргеров", которые отрицают легитимность современной немецкой государства.

Балльвег, впрочем, сказал, что изменение места проведения следующего митинга не является ответом на новые правила Берлина по поводу масок, которые вступают в силу в субботу.

"Нет, совсем нет. Об этом уже было объявлено на сцене 29-го числа", - сказал он.

В интервью столичном телеканала RBB поздно вечером во вторник Балльвег также отверг критику о том, что его движение используется экстремистами. "Я не видел правых экстремистов", - сказал он.