Країни Балтії розширили санкційний список чиновників режиму Лукашенка

Країни Балтії розширили санкційний список громадян Білорусі, причетних до фальсифікації виборів та придушення мирних протестів.

Відповідні заяви опублікували міністерства закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, повідомляє "Європейська правда".

Естонія запровадила санкції проти ще 98 білоруських чиновників. "Ці особи зіграли ключову роль у фальсифікації результатів виборів у Білорусі та у застосуванні насильства проти мирних протестуючих. Заборона на в'їзд цих осіб до Естонської Республіки встановлена на період дії з 25 вересня 2020 року по 30 серпня 2025 року", - йдеться у заяві.

Латвія включила 101 білоруського чиновника до списку небажаних осіб. "Білоруська влада не змінила свого ставлення до мирних акцій протесту. Демонстрації продовжують дискредитувати, застосовується непропорційне застосування сили, посилюється блокування веб-сайтів незалежних ЗМІ, порушуються кримінальні справи та конфіскуються носії даних", - йдеться у заяві.

МЗС Литви поки не оприлюднило список осіб, але глава міністерства Лінас Лінкявічюс підтвердив розширення санкційного списку.

"Сьогодні, у координації з Латвією та Естонією, Литва суттєво збільшує кількість тих, хто підпадає під санкції за безперервні репресії проти народу Білорусі", - написав він у Twitter.

Today, in coordination with Latvia and Estonia, #Lithuania is significantly increasing the number of those sanctioned for continuous repressions against the people of #Belarus.