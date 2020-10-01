У Грузії вперше зареєстрували майже 450 нових заражень

У Грузії вперше зареєстрували понад 400 заражень коронавірусом, на понад сотню більше, ніж рекорд попереднього дня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За останню добу коронавірус підтвердили у 448 людей, що знову є найбільшим показником з початку епідемії. Це більш як на сотню більше, ніж вчорашній рекорд - 314 нових хворих.

Загальна кількість підтверджених випадків зросла до 6640. При цьому, понад 4700 з них були зареєстровані за вересень.

До цього протягом всього літа показники лише зрідка перевищували 10 нових заражень за день, а з початку вересня почалося стрімке зростання.

Одужали за останню добу 299 осіб, а із загальної кількості підтверджених хворих - вже 3419.

Померли за увесь час епідемії 39 хворих, з них половина - за останні 10 днів.

9 вересня в країні у зв'язку з погіршенням ситуації знову заборонили весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи, а початок навчального року у найбільших містах відклали до 1 жовтня.

Попри нові рекорди кількості заражень, влада поки не планує повторно запроваджувати жорсткий карантин.

31 жовтня у Грузії мають відбутися парламентські вибори.

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