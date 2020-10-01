В Грузии впервые зарегистрировали почти 450 новых заражений

В Грузии впервые зарегистрировали более 400 заражений коронавирусом, более чем на сотню больше, чем рекорд предыдущего дня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

За последние сутки коронавирус подтвердили у 448 человек, что является самым большим показателем с начала эпидемии. Это более чем на сотню больше, чем вчерашний рекорд - 314 новых больных.

Общее количество подтвержденных случаев возросло до 6640. При этом более 4700 из них были зарегистрированы за сентябрь.

До этого в течение всего лета показатели лишь изредка превышали 10 новых заражений в день, а с начала сентября начался стремительный рост.

Выздоровели за последние сутки 299 человек, а из общего количества подтвержденных больных - уже 3419.

Умерли за все время эпидемии 39 больных, из них половина - за последние 10 дней.

9 сентября в стране в связи с ухудшением ситуации снова запретили свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия, а начало учебного года в городах отложили до 1 октября.

Несмотря на новые рекорды количества заражений, власти пока не планируют повторно вводить строгий карантин.

31 октября в Грузии должны состояться парламентские выборы.

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