Німеччина застерегла Туреччину від провокацій в Середземному морі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив , що Туреччина повинна утримуватися від провокацій в газовій суперечці в східному Середземномор'ї.

Про це він сказав у Берліні перед візитом на Кіпр і до Греції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Анкара повинна покласти край чергуванню між розрядкою напруженості і провокацією, якщо уряд зацікавлений в переговорах - як він неодноразово підтверджував", - сказав Маас.

Він закликав Туреччину залишатися відкритою для переговорів і закликав Анкару не відновлювати розвідку газу в найбільш спірних морських районах.

У понеділок турецьке судно знову вирушило для проведення сейсмічних досліджень в східній частині Середземного моря, що викликало гнів Греції.

Як повідомлялося, лідери ЄС звинуватили Туреччину у порушенні міжнародного права через бурові роботи у Східному Середземномор’ї і заявили, що залишають за собою можливість запровадження санкцій.

Нагадаємо, 1 жовтня НАТО оголосив про створення двостороннього військового механізму для вирішення конфлікту між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї.

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