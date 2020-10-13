Германия предостерегла Турцию от провокаций в Средиземном море

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил во вторник, что Турция должна воздерживаться от провокаций в газовом споре в восточном Средиземноморье.

Об этом он сказа в Берлине перед визитом на Кипр и в Грецию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Анкара должна положить конец чередованию между разрядкой напряженности и провокацией, если правительство заинтересовано в переговорах - как оно неоднократно подтверждало", - сказал Маас.

Он призвал Турцию оставаться открытой для переговоров и призвал Анкару не возобновлять разведку газа в наиболее спорных морских районах.

В понедельник турецкое судно вновь отправилось для проведения сейсмических исследований в восточной части Средиземного моря, что вызвало гнев Греции.

Как сообщалось, лидеры ЕС обвинили Турцию в нарушении международного права из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье и заявили, что оставляют за собой возможность введения санкций.

Напомним, 1 октября НАТО объявил о создании двустороннего военного механизма для разрешения конфликта между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.

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