В Грузии - впервые более 1000 заражений коронавирусом за сутки

В Грузии суточный прирост заражений коронавирусом впервые с начала эпидемии превысил 1000.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом свидетельствуют последние данные от органов здравоохранения.

За прошедшие сутки болезнь подтвердили у 1192 человек, умерли 8 больных. Неделю назад наибольшие показатели составляли около 600.

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Общее количество подтвержденных случаев достигло 17477, из которых уже выздоровели 8060 больных и 136 - умерли.

Отметим, население Грузии примерно соизмеримо с населением Киева.

Несколько дней назад в правительстве заявили, что не планируют масштабных ограничительных мер из-за коронавируса, но будут "точечные удары". Свадьбы, юбилеи и другие празднества в связи с ухудшением ситуации запретили еще 9 сентября.

31 октября в Грузии должны состояться парламентские выборы.