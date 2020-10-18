В Грузии - впервые более 1000 заражений коронавирусом за сутки
В Грузии суточный прирост заражений коронавирусом впервые с начала эпидемии превысил 1000.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом свидетельствуют последние данные от органов здравоохранения.
За прошедшие сутки болезнь подтвердили у 1192 человек, умерли 8 больных. Неделю назад наибольшие показатели составляли около 600.
Общее количество подтвержденных случаев достигло 17477, из которых уже выздоровели 8060 больных и 136 - умерли.
Отметим, население Грузии примерно соизмеримо с населением Киева.
Несколько дней назад в правительстве заявили, что не планируют масштабных ограничительных мер из-за коронавируса, но будут "точечные удары". Свадьбы, юбилеи и другие празднества в связи с ухудшением ситуации запретили еще 9 сентября.
31 октября в Грузии должны состояться парламентские выборы.