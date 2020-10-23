НАТО відправить 60 апаратів ШВЛ до Чехії через загострення ситуації з коронавірусом

Країни НАТО прийняли рішення відправити 60 апаратів штучної вентиляції легенів в Чеську Республіку, де стрімко зростає кількість інфікованих коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті НАТО.

Апарати ШВЛ будуть надані з резерву медичного обладнання, створеного НАТО для надання негайної допомоги нужденним союзникам або партнерам.

Чехія направила запит про міжнародну допомогу в Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха (EADRCC) НАТО 20 жовтня.

Кілька союзників пожертвували медичне обладнання для резерву, в тому числі США та Угорщина.

Протягом жовтня та листопада союзники по НАТО Албанія, Чорногорія та Північна Македонія також отримують з резерву десятки апаратів штучної вентиляції легенів і в цілому близько 1,5 мільйона євро у вигляді медичного приладдя.

Перші 60 апаратів ШВЛ були доставлені 22 жовтня Міністерству охорони здоров'я Албанії.

Кілька союзників по НАТО вже зробили фінансові внески в Цільовий фонд НАТО для реагування на пандемію, в тому числі Бельгія, Данія, Німеччина, Литва, Люксембург, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Словаччина, Туреччина та Сполучене Королівство.

Раніше Європейська комісія оголосила, що відправляє до Чехії партію апаратів штучної вентиляції легенів на тлі швидкого поширення коронавірусу в країні.

За кількістю заражень на душу населення Чехія посідає перше місце у Європі. 22 жовтня в країні зареєстрували майже 15 тисяч нових заражень коронавірусом.

У зв’язку з погіршенням ситуації 21 жовтня уряд Чехії оголосив про повернення жорсткого карантину - закриття магазинів, що не продають товари першої необхідності, та обмеження пересування.