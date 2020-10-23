НАТО отправит 60 аппаратов ИВЛ в Чехию из-за обострения ситуации с коронавирусом

Страны НАТО приняли решение отправить 60 аппаратов искусственной вентиляции легких в Чешскую Республику, где стремительно растет количество инфицированных коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте НАТО.

Аппараты ИВЛ будут предоставлены из резерва медицинского оборудования, созданного НАТО для оказания немедленной помощи нуждающимся союзникам или партнерам.

Чехия направила запрос о международной помощи в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC) НАТО 20 октября.

Несколько союзников пожертвовали медицинское оборудование для резерва, в том числе США и Венгрия.

В течение октября и ноября союзники по НАТО Албания, Черногория и Северная Македония также получают из резерва десятки аппаратов искусственной вентиляции легких и в общей сложности около 1,5 миллиона евро в виде медицинских принадлежностей.

Первые 60 аппаратов ИВЛ были доставлены 22 октября Министерство здравоохранения Албании.

Несколько союзников по НАТО уже сделали финансовые взносы в Целевой фонд НАТО для реагирования на пандемию, в том числе Бельгия, Дания, Германия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Словакия, Турция и Соединенное Королевство.

Ранее Европейская комиссия объявила, что отправляет в Чехию партию аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне быстрого распространения коронавируса в стране.

По количеству заражений на душу населения Чехия занимает первое место в Европе. 22 октября в стране зарегистрировали почти 15 000 заражений коронавирусом.

В связи с ухудшением ситуации 21 октября правительство Чехии объявило о возвращении строгого карантина - закрытии магазинов, где не продают товары первой необходимости, и ограничении передвижений. Школы, рестораны и бары вынуждены были закрыться еще с 12 октября.