Єврокомісія відправляє до Чехії партію апаратів ШВЛ для хворих на коронавірус

Європейська комісія відправляє до Чехії партію апаратів штучної вентиляції легенів на тлі швидкого поширення коронавірусу в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн.

"Чехія переживає не найкращі часи. Число випадків коронавірусу зростає. Лікарням необхідне медичне обладнання. Я зателефонувала Андрію Бабішу (прем'єр Чехії, - ред.), щоб повідомити йому, що ми відправляємо першу партію з 30 апаратів ШВЛ з нашого резерву", - сказала фон дер Ляєн.

Czechia is going through hard times. The number of coronavirus cases is rising. Hospitals need medical equipment. The EU is here to help.

I called @AndrejBabis to tell him we are dispatching rapidly a 1st set of 30 ventilators from our RescEU reserve. More support will come. pic.twitter.com/gsZu7Ij8gJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2020

Вона додала, що медичне обладнання надається через європейський Механізм цивільного захисту. Також Єврокомісія перебуває в контакті з іншими країнами, які могли б допомогти Чехії з апаратами ШВЛ.

За кількістю заражень на душу населення Чехія посідає перше місце у Європі. За останню добу в країні зареєстрували майже 15 тисяч нових заражень коронавірусом.

У зв’язку з погіршенням ситуації 21 жовтня уряд Чехії оголосив про повернення жорсткого карантину - закриття магазинів, що не продають товари першої необхідності, та обмеження пересування.

Перед цим ще 12 жовтня Чехія знову закрила школи, ресторани й бари та обмежила зібрання до 6 осіб.