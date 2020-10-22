Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Італія сперечається з Францією через кордон на горі Монблан

Премія Європарламенту імені Сахарова присуджена опозиції Білорусі 

У Польщі рекордні 12 тисяч заражень та новий максимум смертей

Україна хоче, щоб питання її членства увійшло в стратегічну концепцію НАТО 






Єврокомісія відправляє до Чехії партію апаратів ШВЛ для хворих на коронавірус

Четвер, 22 жовтня 2020, 15:14

Європейська комісія відправляє до Чехії партію апаратів штучної вентиляції легенів на тлі швидкого поширення коронавірусу в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн.

"Чехія переживає не найкращі часи. Число випадків коронавірусу зростає. Лікарням необхідне медичне обладнання. Я зателефонувала Андрію Бабішу (прем'єр Чехії, - ред.), щоб повідомити йому, що ми відправляємо першу партію з 30 апаратів ШВЛ з нашого резерву", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що медичне обладнання надається через європейський Механізм цивільного захисту. Також Єврокомісія перебуває в контакті з іншими країнами, які могли б допомогти Чехії з апаратами ШВЛ.

За кількістю заражень на душу населення Чехія посідає перше місце у Європі. За останню добу в країні зареєстрували майже 15 тисяч нових заражень коронавірусом.

У зв’язку з погіршенням ситуації 21 жовтня уряд Чехії оголосив про повернення жорсткого карантину - закриття магазинів, що не продають товари першої необхідності, та обмеження пересування. 

Перед цим ще 12 жовтня Чехія знову закрила школи, ресторани й бари та обмежила зібрання до 6 осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua