Єврокомісія відправляє до Чехії партію апаратів ШВЛ для хворих на коронавірус

Європейська комісія відправляє до Чехії партію апаратів штучної вентиляції легенів на тлі швидкого поширення коронавірусу в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн.

"Чехія переживає не найкращі часи. Число випадків коронавірусу зростає. Лікарням необхідне медичне обладнання. Я зателефонувала Андрію Бабішу (прем'єр Чехії, - ред.), щоб повідомити йому, що ми відправляємо першу партію з 30 апаратів ШВЛ з нашого резерву", - сказала фон дер Ляєн.

Czechia is going through hard times. The number of coronavirus cases is rising. Hospitals need medical equipment. The EU is here to help.

I called @AndrejBabis to tell him we are dispatching rapidly a 1st set of 30 ventilators from our RescEU reserve. More support will come. pic.twitter.com/gsZu7Ij8gJ