Єврокомісія відправляє до Чехії партію апаратів ШВЛ для хворих на коронавірус
Європейська комісія відправляє до Чехії партію апаратів штучної вентиляції легенів на тлі швидкого поширення коронавірусу в країні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн.
"Чехія переживає не найкращі часи. Число випадків коронавірусу зростає. Лікарням необхідне медичне обладнання. Я зателефонувала Андрію Бабішу (прем'єр Чехії, - ред.), щоб повідомити йому, що ми відправляємо першу партію з 30 апаратів ШВЛ з нашого резерву", - сказала фон дер Ляєн.
Czechia is going through hard times. The number of coronavirus cases is rising. Hospitals need medical equipment. The EU is here to help.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2020
I called @AndrejBabis to tell him we are dispatching rapidly a 1st set of 30 ventilators from our RescEU reserve. More support will come. pic.twitter.com/gsZu7Ij8gJ
Вона додала, що медичне обладнання надається через європейський Механізм цивільного захисту. Також Єврокомісія перебуває в контакті з іншими країнами, які могли б допомогти Чехії з апаратами ШВЛ.
За кількістю заражень на душу населення Чехія посідає перше місце у Європі. За останню добу в країні зареєстрували майже 15 тисяч нових заражень коронавірусом.
У зв’язку з погіршенням ситуації 21 жовтня уряд Чехії оголосив про повернення жорсткого карантину - закриття магазинів, що не продають товари першої необхідності, та обмеження пересування.
Перед цим ще 12 жовтня Чехія знову закрила школи, ресторани й бари та обмежила зібрання до 6 осіб.