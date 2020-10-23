В Італії другий день поспіль рекордна кількість випадків коронавірусу

В Італії за останню добу підтверджено 19 143 нові випадки інфікування коронавірусом, що є найбільшим показником з початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на La Repubblica.

За добу проведено 182 032 тестів, що також є найбільшою кількістю з початку пандемії. Попередній антирекорд було зафіксовано днем раніше – 16079 випадків. Загальна кількість заражених людей в Італії зросла до 484 869.

Водночас сьогоднішній показник смертей - 91 - нижчий за попередній день - 136. Це так само значно нижче за кількість летальних випадків, що спостерігалася під час першої хвилі пандемії в березні і квітні.

Найбільша кількість нових випадків у Ломбардії – майже 5 тисяч. Цей регіон був епіцентром пандемії навесні. Далі за кількістю випадків йдуть Кампанія (2280) та П'ємонт (2032).

Нині 10 549 пацієнтів госпіталізовано із симптомами (+855) та 1049 перебувають у реанімації (+57). 174 тисячі пацієнтів перебувають вдома в ізоляції, тоді як 2352 людини вилікувались або виписані.

З 6628 місць інтенсивної терапії, які сьогодні доступні в Італії, 15% займають пацієнти з коронавірусом.

Нагадаємо, Ломбардія запровадила нічну комендантську годину та обмеження щодо обслуговування клієнтів у барах і продажу алкоголю, заборони контактних видів спорту та закриття ігрових залів.

Такі ж обмеження вводяться в регіоні Лаціо, де за останню добу підтверджено 2913 випадків коронавірусу. Комендантська година там почне діяти з п'ятниці.

Першим з італійських регіонів нічну комендантську годину запровадив північний регіон Кампанія.