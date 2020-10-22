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Ломбардія вводить комендантську годину: за добу вдвічі зросла кількість інфікованих

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Ломбардія вводить комендантську годину: за добу вдвічі зросла кількість інфікованих

Четвер, 22 жовтня 2020, 16:58

Число випадків зараження коронавірусом в італійському регіоні Ломбардія за день збільшилося більш ніж вдвічі, влада вводить нічну комендантську годину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

За останню добу в Ломбардії підтверджено 4126 нових випадків, з яких 1858 були зареєстровані в Мілані. Також повідомляється, що було проведено 36 тисяч тестів.

Близько 300 людей було госпіталізовано, 10 пацієнтів потрапили у відділення інтенсивної терапії.

Це рекордні цифри для Ломбардії, яка весною стала європейським епіцентром коронавірусу. Попередній рекорд позитивних випадків був 21 березня - 3251, але тоді робилося менше  тестів.

У четвер о 23:00 в Ломбардії вводиться комендантська година який буде діяти до 5 ранку. У цей період дозволено залишити місце проживання лише для роботи або в надзвичайних ситуаціях.

Минулого тижня Ломбардія вже запровадила нові заходи зі стримування пандемії, зокрема, обмеження щодо обслуговування клієнтів у барах і продажу алкоголю, заборони контактних видів спорту та закриття ігрових залів.

Комендантська година буде діяти до 13 листопада.

Такі ж обмеження вводяться в регіоні Лаціо, де за останню добу підтверджено 2913 випадків коронавірусу. Комендантська година там почне діяти з п'ятниці.

Першим з італійських регіонів нічну комендантську годину запровадив північний регіон Кампанія.

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