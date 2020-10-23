В Италии второй день подряд рекордное количество случаев коронавируса

В Италии за последние сутки подтверждено 19 143 новых случая инфицирования коронавирусом, что является наибольшим показателем с начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

За сутки проведено 182 032 тестов, также наибольшее количество с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ​​ранее - 16 079 случаев. Общее количество зараженных людей в Италии возросло до 484 869.

В то же время сегодняшний показатель смертей - 91 - ниже, чем за предыдущий день - 136. Это так же значительно ниже количество летальных случаев, наблюдавшихся во время первой волны пандемии в марте и апреле.

Наибольшее количество новых случаев в Ломбардии - почти 5000. Этот регион был эпицентром пандемии весной. Далее по количеству случаев идут Кампания (2280) и Пьемонт (2032).

В настоящее время 10 549 пациентов госпитализированы с симптомами (+855) и 1049 находятся в реанимации (+57). 174 000 пациентов находятся дома в изоляции, тогда как 2352 человека вылечились или выписаны.

Из 6628 мест интенсивной терапии, которые сегодня доступны в Италии, 15% занимают пациенты с коронавирусом.

На прошлой неделе Ломбардия уже ввела новые меры по сдерживанию пандемии, в частности, ограничения по обслуживанию клиентов в барах и продажу алкоголя, запрет контактных видов спорта и закрытия игровых залов.

Такие же ограничения вводятся в регионе Лацио, где за последние сутки подтверждено 2913 случаев коронавируса. Комендантский час там начнет действовать с пятницы.

Первым из итальянских регионов ночной комендантский час ввел северный регион Кампания.